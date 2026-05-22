Terör hükümlüsüne cezaevi izni! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Terör hükümlüsüne cezaevi izni!

22.05.2026 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahkeme, terör saldırılarından hüküm giyen Bakkali'ye 6 kez 36 saatlik cezaevi çıkış izni verdi.

Fransa'da 2015'te gerçekleştirilen terör saldırılarından hüküm giyen Muhammed Bakkali'ye 6 kez her biri 36 saatlik cezaevinden çıkış izni verildi.

Belçika'da mahkeme, Fransa'da 2015'te gerçekleştirilen terör saldırılarından hüküm giyen Muhammed Bakkali'nin geçici olarak cezaevinden çıkmasına izin verdi. Belçika'daki Ittre Cezaevi'nde yatan Bakkali'ye mahkeme tarafından 6 kez her biri 36 saatlik olmak üzere cezaevinden çıkış izni verildi. Bakkali'nin izinler kapsamında cezaevinden çıkacağı ve 36 saatlik sürenin sonunda cezaevine geri döneceği aktarıldı. Kararın uygulanmasının cezaevi yönetimi tarafından yapılacağı ifade edildi.

"Mahkeme bu kararı, savcılığın itirazına rağmen aldı"

Belçika'da savcılığın olumsuz görüşüne rağmen alınan karar, Fransa ve Belçika'da tepkilere neden oldu. Savcılığın karara karşı çıktığı ancak Belçika hukukuna göre savcılığın bu karara itiraz hakkının bulunmadığı belirtildi. Bu nedenle kararın kesinleştiği aktarıldı.

Belçikalı savcılar, "Mahkeme bu kararı, savcılığın itirazına rağmen aldı. Savcılığın temyiz hakkı bulunmuyor ve karar bu nedenle kesinleşmiş durumda. Kararın uygulanması cezaevi müdürüne bağlıdır" dedi.

Belçikalı sağcı milletvekili Denis Ducarme, dün parlamentodaki oturum sırasında, "Ne büyük bir utanç" ifadelerini kullanarak, "terörün sıradanlaştırıldığını" savundu.

Daha önce de izin verilmiş

Belçika Adalet Bakanı Annelies Verlinden ise, cezaevi izninin "çok sıkı şartlar altında" ve "dosyanın kapsamlı şekilde incelenmesinin ardından" verildiğini söyledi. Verlinden, Bakkali'nin daha önce de daha kısa sürelerle cezaevinden çıkarıldığını sözlerine ekledi.

İki ayrı terör saldırısından hüküm giydi

Bakkali, Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım 2015'te 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda, saldırganlara güvenli evler ve araçlar kiralayıp, sahte kimlik belgeleri temin ederek yardım ettiği gerekçesiyle 2022'de Fransa'da 30 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Bakkali ayrıca 21 Ağustos 2015'te 2 kişinin yaralandığı Amsterdam-Paris seferini yapan hızlı tren seferine yönelik terör saldırısı girişimindeki rolü nedeniyle Belçika'da 25 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Trendeki saldırı girişimi, yolcuların müdahalesiyle engellenmişti. Belçika vatandaşı olan Bakkali'nin cezasını Belçika'da çekmek üzere geri dönmesi şartıyla Fransa'da yargılanmasına izin verilmiş ve ardından Belçika'daki Ittre Cezaevi'ne teslim edilmişti. Bakkali'nin cezasını Fransa'da yatması halinde güvenlik süresi nedeniyle 2035'ten önce tahliye edilmesi beklenmiyordu. Ancak ceza infaz sürecinin Belçika'da yürütülmesiyle dosya Belçika hukukuna tabi hale geldi.

Şartlı tahliye için eylül ayında hakim karşısına çıkması bekleniyor

Bakkali hakkındaki izin kararı kamuoyunda şartlı tahliye tartışmalarına neden oldu. Belçika hukukunda belirli şartlar altında mahkumların cezalarının üçte birini tamamladıktan sonra infaz düzenlemelerinden yararlanabiliyor. Bakkali, 2015 sonunda tutuklandığı dikkate alındığında yaklaşık 10 yıllık fiili tutukluluk süresini doldurdu.

Söz konusu cezaevi izinlerinin Belçika'daki infaz sistemi kapsamında elektronik kelepçe ve ilerleyen süreçte şartlı tahliye başvurusu açısından önemli bir aşama olduğu değerlendiriliyor. Bakkali'nin eylül ayında şartlı tahliye talebi kapsamında yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terör hükümlüsüne cezaevi izni! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Mutlak butlan’ kararı dünya basınında 'Mutlak butlan' kararı dünya basınında
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
Gazeteci Sinan Burhan’dan CHP’yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu’na destek verecek Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek
DEM Parti’den mutlak butlan kararına tepki: Sürece olan inançsızlığı büyütür DEM Parti'den mutlak butlan kararına tepki: Sürece olan inançsızlığı büyütür
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?

17:26
Fenerbahçe’den Final Four’a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
Fenerbahçe'den Final Four'a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
16:40
Ahmet Akın’a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz
Ahmet Akın'a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?
16:05
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı
Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:37
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı 2,5 milyon TL rüşvet iddiası
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı! 2,5 milyon TL rüşvet iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 17:50:43. #.0.4#
SON DAKİKA: Terör hükümlüsüne cezaevi izni! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.