Terör örgütlerine fon sağlayan 11 kişinin mal varlıkları donduruldu - Son Dakika
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Terör örgütlerine fon sağlayan 11 kişinin mal varlıkları donduruldu

Terör örgütlerine fon sağlayan 11 kişinin mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan kararla, PKK/KCK, DEAŞ, DHKP/C ve TKP/ML Konferans terör örgütlerine ve teröristlere fon sağladığı tespit edilen 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. Karar, Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanunun 7. maddesine göre alındı.

14.02.2024 01:38  Güncelleme: 01:41
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Terör örgütlerine ve teröristlere fon sağladığı ve topladığı tespit edilen 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan mal varlığı dondurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre PKK/KCK, DEAŞ, DHKP/C ve TKP/ML Konferans terör örgütlerine ve teröristlere fon sağladığı, topladığı tespit edilen 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. Söz konusu karar, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanunun 7. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, aynı kanunun 3'üncü ve 4'üncü maddesi gereğince alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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