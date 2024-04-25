Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde üst düzey komutanı Tekirdağ'da yakalandı - Son Dakika
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Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde üst düzey komutanı Tekirdağ'da yakalandı

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde sözde üst düzey komutan olarak faaliyet yürüten Leyd kod adlı şahıs yakalandı. Zanlının ağır silah, helikopter ve tank eğitimi aldığı belirlendi.

25.04.2024 18:26
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Terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde üst düzey komutanı Tekirdağ'da yakalandı

Ağır silah, helikopter ve tank eğitimi almış

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca, Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde sözde üst düzey komutan olarak faaliyet yürüten Leyd kod adlı şahıs yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütünün faaliyetlerine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Ekiplerce yapılan çalışmalarda şahsın yasadışı yollardan ülkeye gelerek önce İstanbul'a sonrasında ise Tekirdağ'a gelerek bir fabrikada işe girdiği tespit edildi. Ekiplerce zanlı günlerce titiz bir şekilde takibe alındı.

Ekiplerce yapılan takipler sonucu Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde sözde üst düzey komutanı olarak faaliyet yürüten Leyd kod adlı M.E.H. isimli örgüt mensubu Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Terör örgütü mensubunun ağır silah, helikopter ve tank eğitimi aldığı öğrenildi.

Yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Terör örgütü PKK/YPG\'nin sözde üst düzey komutanı Tekirdağ\'da yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde üst düzey komutanı Tekirdağ'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde üst düzey komutanı Tekirdağ'da yakalandı - Son Dakika
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