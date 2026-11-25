Almanya'da aşırı sağcı "Terror 18" isimli terör örgütüne üye oldukları, yabancılara ve muhalif siyasetçilere saldırı planladıkları iddia edilen biri 14, ikisi 15 yaşında olmak üzere 3 Alman vatandaşı gözaltına alındı.

Almanya'da polis tarafından bugün gerçekleştirilen operasyonlar, ülkedeki aşırı sağ radikalleşmenin çocuk yaştakileri etkilemeyi sürdürdüğünü ortaya çıkardı.

Almanya Federal Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre Federal Kriminal Dairesi (BKA) ekiplerince Brandenburg, Aşağı Saksonya, Schleswig-Holstein, Bavyera, Mecklenburg-Vorpommern ve Saksonya eyaletlerinde 10 adrese baskın yapıldı ve aramalar gerçekleştirildi. Eş zamanlı operasyonlar sonucu Alman vatandaşı olan 14 yaşındaki Lasse G, 15 yaşındaki Kalle K. ve Shawn Z. gözaltına alındı. 3 şüphelinin "Terror 18" adlı örgütün üyeleri oldukları ve bununla suçlandıkları belirtildi. Operasyonlar sırasında firarda oldukları anlaşılan ve yaşları 14 ila 16 arasında değişen 4 şüphelinin de terör örgütüne destek ve planlanan suçları bildirmemekle suçlandığı ifade edildi.

"Terror 18" örgütü: 1 ve 8 Adolf Hitler'i işaret ediyor

Şüphelilerin üye oldukları "Terror 18" isimli örgüt hakkında da bilgi verilen açıklamada, grubun Almanya Federal Cumhuriyetindeki siyasi ve demokratik yapıyı reddettikleri ifade edildi. Ayrıca örgütün "Alman devleti ile mücadele etmek ve toplumda korku oluşturmak" amacıyla hareket ettiği, bunun için de ağır suçlar işlemeyi hedeflediği belirtildi. Kundaklama eylemleri ve şiddet içeren saldırılar ile yabancılara ve siyasi muhaliflere ölümcül cinayetler planladığı belirtilen örgüt üyelerinin, geçtiğimiz ayın sonunda bir mülteci yurduna kundaklama saldırısı yapmayı hedeflediği kaydedildi. Örgütün "Terror 18" ismini kullanmasının sıradan bir adlandırma da olmadığı ifade edildi. 1 ve 8 rakamları Alman alfabesinin ilk ve sekizinci harfi olan A ve H'yi işaret ediyor. Bu da Adolf Hitler'in adının ve soyadının baş harflerini temsil ediyor.