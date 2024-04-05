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Ters dönen otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Kayseri'de manevra yapmak için halk otobüsünün önüne kıran otomobil ters döndü

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde dönmek için ani manevra yapan otomobil, halk otobüsüne çarptıktan sonra ters döndü. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi, burunları bile kanamadan çıktı.

Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada; O.D. idaresinde 51 AAE 103 plakalı otomobil; dönmek için aniden manevra yapınca O.G. idaresindeki 38 AB 311 plakalı halk otobüsüne çarparak ters döndü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta bulunan O.D. ile annesi B.D. burunları bile kanamadan çıkarıldı. Tedbiren ambulansta kontrolleri yapılan anne ve oğlu polis tarafından evlerine bırakılırken; araçta çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.