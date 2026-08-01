Ters Şerit İhlali: Sürücüye Cezai İşlem - Son Dakika
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Ters Şerit İhlali: Sürücüye Cezai İşlem

Ters Şerit İhlali: Sürücüye Cezai İşlem
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Mersin'de ters şeridi kullanan sürücüye ceza uygulanıp, sağlık kontrolü için belgeleri alındı.

Mersin'de ters şeridi kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye para cezası uygulanırken, sürücü belgesi de sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla hastaneye sevk edilmek üzere geçici olarak el konuldu.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan ve Mezitli ilçesi Kuyuluk yolunda karşı yönden gelen şeridi kullanan bir araca ilişkin görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde söz konusu aracı E.A. isimli sürücünün kullandığı tespit edildi. Sürücüye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1-C maddesi kapsamında 'trafik yer işaretlemeleri ile belirtilen hususlara uymamak' suçundan idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, sürücünün sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla hastaneye sevk edilmek üzere sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Mersin, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ters Şerit İhlali: Sürücüye Cezai İşlem - Son Dakika

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