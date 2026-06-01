Ters Şeritte Korku Dolu Anlar
Ters Şeritte Korku Dolu Anlar

01.06.2026 11:47
Safranbolu'da otomobiliyle ters şeritte ilerleyen sürücü, kaza yapmaktan son anda kurtuldu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobiliyle kilometrelerce ters şeritte ilerleyen sürücü, karşı yönden gelen tırla kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtuldu. Trafiği tehlikeye düşüren sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Karabük-Bartın kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bartın istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçerek ters yönde ilerlemeye başladı.

Karşı yönden gelen sürücülere korku dolu anlar yaşatan otomobil sürücüsü, zaman zaman dörtlü flaşörlerini yakarak yoluna devam etti. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını hiçe sayan sürücü, karşı yönden gelen bir tır ile kafa kafaya çarpışmaktan son anda yaptığı manevrayla kurtuldu.

Facianın eşiğinden dönülen anlar, aynı güzergahta seyreden başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin ardından polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren sürücünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

