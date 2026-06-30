Ters Yolda Alkollü Sürücü Yakalandı

Çanakkale- Bursa kara yolunda ters yönde giden ve 3,12 promil alkollü olan sürücü yakalanarak aracı 60 gün trafikten men edildi.

Çanakkale-Bursa kara yolunda dün sabah saatlerinde bir araç ters yönde ilerledi. Organize sanayi bölgesinden çıkan bir araç Çanakkale istikametine seyir halinde iken ters yönde Bursa istikametine ilerleyen bir otomobil trafik kurallarını hiçe sayıp hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Sürücü S.U. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. S.U.'nun sürücü belgesiz olduğu ve 3,12 promil alkollü şekilde araç kullandığı tespit edildi.

Çanakkale Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerimiz kararlılıkla sürdürülmektedir. Sosyal medya platformlarında bir şahsın ters yönde araç kullandığına dair paylaşılan görüntüler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu aracın 45 plakalı, beyaz renkli Tofaş Şahin marka olduğu belirlenmiş; gerçekleştirilen denetimlerde sürücü S.U. yakalanmıştır. Sürücünün, sürücü belgesiz olduğu ve 3,12 promil alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilmiştir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca sürücü hakkında idari para cezası uygulanmıştır. Araç, çekici marifetiyle otoparka çekilerek 60 gün süreyle trafikten men edilmiştir. Ayrıca sürücü S.U. hakkında, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde araç kullanmak' suçundan Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından adli işlem başlatılarak gözaltına alınmıştır. Halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik denetim ve uygulamalarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ÇANAKKALE