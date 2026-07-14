Ters Yönde Giden Sürücüye Ceza

Mersin'de ters yönde ilerlediği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan araç sürücüsüne, 21 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de geçici süreyle el konuldu.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan 'ters yönde ilerleyen araç' görüntülerine ilişkin çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, aracın merkez Yenişehir ilçesi 34. Cadde üzerinde trafiğin akış yönünün tersine ilerlediği belirlendi. Kimliği tespit edilen sürücü M.K. hakkında işlem yapıldı.

'2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1-d ve 46/2-i' maddeleri uyarınca sürücüye toplam 21 bin lira idari para cezası uygulanırken, aynı kanunun 45. maddesi kapsamında sürücü belgesine de geçici süreyle el konuldu.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, toplumun huzurunu bozan ve kural ihlali yapan sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - MERSİN