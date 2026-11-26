Burdur'da ters yönde giden bir otomobilin karşı yönden gelen araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 18 yaşındaki genç, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, gece saatlerinde Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Eren Baş (18) idaresindeki 07 AGM 081 plakalı otomobil, ters yönde ilerlediği esnada Ö.Ö. yönetimindeki 15 DR 735 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmada Mustafa Eren Baş olay yerinde hayatını kaybetti; diğer otomobilin sürücüsü Ö.Ö. ile araçta bulunan A.A.A., H.M.B., M.M.Ö. ve H.E.S. ise yaralandı. Yaralılardan A.A.A. ile H.M.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gözyaşları ile toprağa verildi

Sultandere Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından, kazada hayatını kaybeden Mustafa Eren Baş'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.