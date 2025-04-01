Ters Yönden Giden Motosiklet Kazası

Ters yönden giden motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de ters şeritten giden motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Emek Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 40 ABK 731 plakalı Motosiklet sürücüsü A.Ö. ters yönden giderken H.İ.'nin kullandığı 50 ADA 676 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etsiyle motosiklet sürücüsü kaldırıma düşerken, otomobil de yol kenarında bulunan boş araziye girerek durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motor sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.