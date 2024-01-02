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Tescilsiz 10 motosiklet ve 1 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Tescilsiz 10 motosiklet ve 1 araç trafikten men edildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 10 adet tescilsiz motosiklet ve yakalaması olan 1 adet otomobil trafikten men edildi. İlçe genelinde yapılan uygulamalarda vatandaşların da polis ekiplerine destek olduğu gözlemlendi.

02.01.2024 - 09:12,  Güncelleme: 09:13
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Tescilsiz 10 motosiklet ve 1 araç trafikten men edildi

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 10 adet tescilsiz motosiklet ve yakalaması olan 1 adet otomobil trafikten men edildi.

Hatay'da polis ekipleri çalışmalarını yılın ilk gününde de sürdürdü. Dörtyol'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından ilçe genelinde tonajlı tır, kamyon, modifiye edilmiş ve tescilsiz motosikletler üzerinde uygulama yapıldı. Kontrollerde; 10 adet tescilsiz motosiklet ve yakalaması olan 1 adet araç trafikten men edilerek gerekli işlemler yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamalarda vatandaşların da polis ekiplerine destek oldukları gözlemlendi. Dörtyol genelinde bu tür uygulamaların sıklıkla devam edeceği öğrenildi.

Tescilsiz 10 motosiklet ve 1 araç trafikten men edildi
Kaynak: İHA
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Dörtyol, Hatay, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tescilsiz 10 motosiklet ve 1 araç trafikten men edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tescilsiz 10 motosiklet ve 1 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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