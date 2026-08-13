Texas'ta Apache Helikopteri Düştü: 2 Asker Hayatını Kaybetti
Texas'ta Apache helikopterinin düşmesi sonucu 2 asker yaşamını yitirdi. Nedeni henüz bilinmiyor.
ABD'nin Texas eyaletinde Apache saldırı helikopterinin düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti.
ABD ordusunun Fort Hood üssüne bağlı AH-64 Apache saldırı helikopteri, Texas eyaletine bağlı Bell County'de çalılık alana düştü. Helikopterin düşmesinin ardından yangın çıkarken, bölgeden yoğun duman yükseldi. Texas Valisi Greg Abbott sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 2 ABD askerinin hayatını kaybettiğini ifade etti.
Helikopterin düşme nedeni henüz bilinmiyor.
Kaynak: İHA
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