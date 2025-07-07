Texas'ta Sel Felaketi: 67 Ölü, 27 Kayıp

ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen sel felaketinin 3'üncü gününde hayatını kaybedenlerin sayısının 67'ye çıktığı, birçok kişinin ise halen kayıp olduğu açıklandı.

ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı artmaya devam ediyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışların çok sayıda bölgeyi sular altında bıraktığı felaketin 3'üncü günündeki bilançoda 21'i çocuk 67 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kız çocuğunun ise kayıp olduğu aktarıldı. Selde taşan Guadalupe Nehri'nin yakınlarındaki bir yaz kampında en az 27 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta kayıp olan 11 kız çocuğu ile bir kamp rehberini arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Kamp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Bu trajedi bizi ve tüm toplumumuzu yıkıma uğrattı. Bu trajediyi yaşayan ailelerle birlikte bizim de kalbimiz kırıldı, onların umut ve dualarını paylaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bölgenin kuzeybatı kısmında aniden bastıran fırtınanın ve yağmurun ardından 850'den fazla kişi kurtarılırken, bölgede hala kaç kişinin kurtarılmayı beklendiğine ilişkin kesin bir sayı olmadığı öğrenildi. Texas Acil Durum Yönetimi Şefi Nim Kidd de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hala olay yerlerindeyiz, bu ailelere gösterdiğimiz şefkatle, kayıp sevdiklerini bulmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi. Ayrıca ABD Kıyı Emniyeti'ne bağlı helikopterlerin de arama kurtarma çalışmalarında destek sağladığı belirtildi.

Felakete işgücü kesintileri mi sebep oldu?

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'nın bugün faaliyete geçtiği ve ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük afet durumu ilan ederek Texas'taki acil durum ekiplerine kaynak aktardığı belirtildi.

Bazı uzmanlar, Trump yönetimi tarafından federal işgücünde yapılan kesintilerin, sellerin şiddetinin öngörülmesinde ve fırtına öncesinde uygun uyarıların verilmesi ile önlemlerin alınmasında aksaklıklara yol açtığını savundu. Trump daha önce yaptığı açıklamalarda, federal hükümetin doğal afetlere müdahaledeki sorumluluklarını azaltarak eyaletlerin daha fazla yük sırtlanmasını sağlamayı planladığını söylemişti. Eski Uluslararası Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) direktörü Rick Spinrad de duruma ilişkin, "Trump yönetimi Ulusal Meteoroloji Servisi'nin ana kurumu NOAA'dan binlerce kişiyi işten çıkardı ve birçok meteoroloji ofisinde personel sayısı yetersiz kaldı" ifadelerini kullandı. - TEXAS