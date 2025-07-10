Texas'ta sel felaketi bilançosu ağırlaşıyor

ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye yükseldi. Kayıp 173 kişi aranıyor.

ABD'nin güneyindeki Texas eyaletini geçtiğimiz hafta vuran şiddetli yağışların yol açtığı selde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 120'ye yükseldiğini açıkladı. Selden en çok etkilenen Kerr County'de 36'sı çocuk olmak üzere 96, Kendall County'de 8, Travis County'de 7, Burnet County'de 5, Williamson County'de 3, Tom Green County'de 1 can kaybı kayıtlara geçti. Vali Texas Valisi Greg Abbott, 161'i Kerr County'de olmak üzere toplam 173 kişinin kayıp durumda olduğunu aktardı. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ise kurtarma operasyonlarına yardımcı olmak amacıyla bölgeye 2 uçak konuşlandırdığını duyurdu.

Selden etkilenen bölgelerde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. - TEXAS