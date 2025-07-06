Texas'ta Sel Felaketi: Ölü Sayısı 50'ye Yükseldi - Son Dakika
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Texas'ta Sel Felaketi: Ölü Sayısı 50'ye Yükseldi

06.07.2025 08:08
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Texas'taki sel felaketinde ölü sayısı 50'ye ulaştı, 27 çocuk kayıp, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde ölü sayısı 50'ye yükseldi. Yetkililer, kamptaki 27 çocuğun halen kayıp olduğunu, arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü açıkladı.

Texas genelinde etkili olan şiddetli yağışlar çok sayıda bölgeyi sular altında bıraktı. Kerr County'de 43, Burnet County'de 3 ve Travis County'de en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölenlerin arasında 15 çocuğun bulunduğu belirtildi.

Kamp alanlarında mahsur kalanlar tahliye edildi

Yetkililer, sel felaketinde kamp alanlarında mahsur kalan yüzlerce kişiyi kurtardıklarını açıkladı. Ancak en az 27 kız çocuğunun hala kayıp olduğu ve umutların azaldığı belirtildi. Arama kurtarma ekiplerinin zorlu koşullar altında çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Vali Abbott'tan genişletilmiş afet bildirgesi

Texas Valisi Greg Abbott, cumartesi günü Travis County'yi de kapsayan genişletilmiş bir afet bildirgesini imzaladı. Travis County, selin en ağır hissedildiği Kerr County'nin yaklaşık 130 mil kuzeydoğusunda yer alıyor.

Yetkililerden uyarı: "Su basan yollardan uzak durun"

Travis County yetkilileri sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, "Unutmayın, dikkatli olun, boğulmayın! Yağmur devam ederken, dışarıda olmanız gerekiyorsa son derece dikkatli olun" ifadelerine yer verdi.

Travis County Yargıcı Andy Brown da yaptığı açıklamada, halkı su basan yollardan uzak durmaları konusunda uyararak, "Resmi uyarıları takip edin, yetkililer güvenli olduğunu açıklayana kadar etkilenen bölgelere geri dönmeye çalışmayın" dedi.

Arama ve kurtarma faaliyetleri sürüyor

Brown, Travis İlçe Acil Durum Yönetim Ofisi'nin sel baskınları sırasında yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Yetkililer, hava koşullarının ilerleyen saatlerde daha da kötüleşebileceğine işaret ederek, bölge halkını dikkatli olmaya çağırdı. - TEXAS

Kaynak: İHA

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