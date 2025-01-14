Çin'in Tibet Bölgesi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Çin'in Tibet Bölgesi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Tibet'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi, can kaybı bildirilmedi.

14.01.2025 11:09
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Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde dün akşam saatlerinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, henüz bir hafta önce 126 kişinin hayatını kaybettiği bölgeyi tekrar salladı.

Çin Deprem Ağları Merkezi'nden (CENC) yapılan açıklamaya göre, sarsıntı Tibet Özerk Bölgesi'nin Shigatse kentine bağlı Dingri bölgesinde yerel saatle 20.58'de gerçekleşti. Merkez üssü yerin 10 kilometre derinliğinde olan depremde şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmedi.

Bölge geçtiğimiz hafta da büyük bir depremle sarsılmıştı. 7 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde çok sayıda bina yıkılmış, 126 kişi hayatını kaybetmiş, 188 kişi yaralanmıştı.

Yerel yetkililer, artçı sarsıntıların devam edebileceği uyarısında bulunurken, halkı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Bölgede arama kurtarma ve yardım çalışmaları halen devam ediyor.

CENC, depremin ardından bölgede sismik aktiviteleri yakından takip ettiklerini ve olası risklere karşı hazırlıklı olduklarını açıkladı.

Çin'in Tibet Bölgesi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Çin\'in Tibet Bölgesi\'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak: İHA

3-sayfa, Deprem, Sağlık, Dünya, Tibet, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çin'in Tibet Bölgesi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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