Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan kontroller neticesinde güvensiz bulunan ürünler kamuoyuyla paylaşılırken, bu ürünlerin satışına da yasak getiriliyor.
Bakanlık tarafından 4 Ağustos tarihinde yapılan son açıklamada, piyasada hijyen amacıyla satılan bir ürünün yapılan testler sonucunda kanserojen madde içerdiği tespit edildi. Söz konusu ürünün halk sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekilerek, tüketicilerin kullanmaması yönünde uyarıda bulunuldu.
Son yapılan uygulamalar kapsamında 'Mopfresh' marka pisuvarlar için koku giderici tabletin yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi. Gerekçesinde, "Dokunsal uyarı bulunmaması sebebiyle toksik/kanserojen etki tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık nedeniyle risk taşıyan üründür." denildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Hijyen için satılıyordu, kanserojen tehlikesi var! Satışı yasaklandı - Son Dakika
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