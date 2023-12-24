11:10 •
Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi•
09:39 •
Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum•
Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan tipi ve buzlanma nedeniyle onlarca tır yollarda kaldı.
Kar yağışının ardından kayganlaşan Ardahan- Kars kara yolunda tırlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Kara yolunda kontrollü geçişe izin verilirken Karayolları ekipleri ise yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürüyor. - ARDAHAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Tipi ve buzlanma nedeniyle tırlar mahsur kaldı - Son Dakika