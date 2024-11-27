Tır Çarpan Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Tır Çarpan Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sakarya'da tırın altında kalarak hayatını kaybeden Sevim Çobanoğlu, cenaze namazının ardından defnedildi.

27.11.2024 23:50
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Tırın altında kalarak hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde dolmuştan indikten sonra araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan ve tırın altında kalarak hayatını kaybeden kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

Erenler ilçesi Yeni Sakarya Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda, ışıklı kavşakta M.E. idaresindeki 54 AGF 090 plakalı Iveco marka tır, dolmuştan indikten sonra araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Çobanoğlu'na çarptıktan sonra altın aldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında kadın, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Tır sürücüsü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen tır şoförü, adli kontrolle serbest bırakıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının araçların arasında yolun karşısına geçmeye çalışması, tırın çarpması ve altına alması, vatandaşların tır sürücüsünü uyarması ve olay yerine gelmesi yer alıyor.

Son yolculuğuna uğurlandı

Araçların arasından yolun karşısına geçmek isterken tırın çarpması neticesinde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sevim Çobanoğlu (58), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında Çobanoğlu'nun cenazesi yakınlarına teslim edilerek Tekeler Mahallesi Ak Camii'ne getirildi. Burada öğle ezanı sonrasında kılınan cenaze namazı sonrasında Çobanoğlu, Tekeler Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tır Çarpan Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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