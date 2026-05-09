Tır Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

09.05.2026 16:55
İzmir Tire'de devrilen tırın sürücüsü, kurtulmaya çalışırken aracın dorsesinin altında kaldı.

İzmir'in Tire ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün, devrilmek üzere olan araçtan atlayarak kurtulmaya çalıştığı ancak yan yatan dorsenin altında kaldığı öğrenildi.

Kaza, Tire ilçesine bağlı Mehmetler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki bir maden ocağından yük alan Murat Taşçı (56) yönetimindeki tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Aracın devrileceğini fark eden Taşçı, iddiaya göre kurtulmak amacıyla kapıyı açarak aşağı atladı. Ancak talihsiz sürücü, devrilen aracın dorsesinin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Taşçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Taşçı'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - İZMİR

Kaynak: İHA

