TIR Duvardan Aşağı Uçtu - Son Dakika
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TIR Duvardan Aşağı Uçtu

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Erzurum'da bariyerleri aşan TIR, 5 metreden aşağıya düştü; sürücü hafif yaralandı.

06.03.2025 10:55
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Tır bariyerleri aşarak duvardan aşağıya uçtu

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bariyerleri aşan TIR duvardan aşağıya uçtu. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aşkale'den Erzurum'a seyir halindeki 03 BA 506 plakalı TIR, Aşkale - Kandilli yol ayrımı mevkiine geldiği esnada bilinmeyen bir sebepten dolayı yoldan çıkarak önce bariyerleri aştı, sonrasında köprü girişindeki 5 metrelik duvardan aşağı uçtu. Yaşanan olayda o esnada yoldan geçen diğer sürücüler ve yolcular tarafından TIR sürücüsü araç içerisinden çıkarıldı. Duvardan sırt üstü yere çakılan araç sürücüsünün burnu bile kanamadan kurtulması sevindirdi. TIR kullanılamaz hale gelirken, İçecek yüklü olan TIR'da büyük ölçüde maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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