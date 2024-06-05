Tır ile otomobil çarpıştığı feci kaza kamerada - Son Dakika
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Tır ile otomobil çarpıştığı feci kaza kamerada

Elazığ'da tır ile otomobilin çarpması sonucu şans eseri yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, merkez Yunus Emre Bulvarında meydana geldi. Otomobil bir süre tırın önünde sürüklenirken şans eseri yaralanan olmadı. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

05.06.2024 11:51
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Tır ile otomobil çarpıştığı feci kaza kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da tır ile otomobilin çarpması sonucu şans eseri yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, merkez Yunus Emre Bulvarında meydan geldi. Edilen bilgiye göre, aynı istikamette giden bir tır otomobil çarpıştı. Otomobil bir süre tırın önünde sürüklenirken şans ederi yaralanan olmadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kazayla ilgili inceleme yaparken kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasın yansıdı.

Kaynak: İHA

Elazığ, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tır ile otomobil çarpıştığı feci kaza kamerada - Son Dakika

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