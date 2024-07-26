Tır, ışıklarda bekleyen otomobillerin arasına böyle daldı: 3 yaralı - Son Dakika
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Tır, ışıklarda bekleyen otomobillerin arasına böyle daldı: 3 yaralı

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yağış sebebiyle duramayan bir tır, trafik ışıklarında bekleyen otomobillere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı ve olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden tır, zincirleme trafik kazasına neden oldu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

26.07.2024 18:07
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Tır, ışıklarda bekleyen otomobillerin arasına böyle daldı: 3 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yağış sebebiyle duramayan tır, trafik ışıklarında bekleyen otomobillere çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Donanma Mahallesi D-130 Karayolu Donanma Işıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda duramayan 27 Z 5082 plakalı tır, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. Tır ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi ambulansla çevre hastanelere kaldırdı. Araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tır, ışıklarda bekleyen otomobillerin arasına böyle daldı: 3 yaralı - Son Dakika

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