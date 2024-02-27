Tır otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Tır otomobile çarptı: 1 yaralı

Karaman'da tırın arkadan çarptığı otomobilin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza, Larende Mahallesi Kılbasan yolu üzerinde meydana geldi. Tırın çarpmasıyla kontrolden çıkan otomobil şarampole düşerken, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

27.02.2024 14:11  Güncelleme: 14:12
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Tır otomobile çarptı: 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da tırın arkadan çarptığı otomobilin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Larende Mahallesi Kılbasan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ö. yönetimindeki 70 EC 304 plakalı MAN marka tır, E.K.(70), idaresindeki 70 EY 398 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil şarampole inerken, sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polisin yaptığı incelemenin ardından araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tır otomobile çarptı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Karaman, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tır otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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