Tır Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Yaralandı

Kontrolden çıkan tır şarampole yuvarlandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan tırın şarampole yuvarlandı kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza saat 17.30 sıralarında Bursa- Ankara Karayolu üzeri mezit boğazında meydana geldi. İnegöl'den Boyüzük istikametine seyir halinde olan Sürücü Hüseyin K.idaresindeki 26 AGV 374 plakalı tır, iddiaya göre sürücüsünün uyuması sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye arama kurtarma, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı ekiplerce kurtarılarak ambulansa İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.