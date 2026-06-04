Karaman’da tır şoförü dorse içinde ölü bulundu - Son Dakika
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Karaman’da tır şoförü dorse içinde ölü bulundu

04.06.2026 11:34  Güncelleme: 11:37
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Karaman'da park halindeki tırının dorsesinde 47 yaşındaki Savaş Cingözer ölü bulundu. İntihar ihtimali üzerinde duruluyor.

Karaman'da bir tır şoförü park halindeki tırının dorsesinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halindeki 70 ADC 199 plakalı tırın uzun süredir hareket etmediğini fark eden güvenlik görevlisi aracı kontrol etmek için yanına gitti. Tırın dorse kapağının açık olduğunu fark eden görevli, içeriye baktığında iki çocuk babası Savaş Cingözer'i (47), hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Cingözer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Cingözer'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Savaş Cingözer'in intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor. - KARAMAN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Karaman, Olaylar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman’da tır şoförü dorse içinde ölü bulundu - Son Dakika

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