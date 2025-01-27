Tır Şoföründen Tamirciye Silahlı Saldırı

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Tamir ettirdiği tırı tekrar arızalanan şoförden tamirciye silahlı saldırı

ANKARA - Ankara'da 2 yıl önce yaptırdığı tırı tekrar arızalanan adam, tartıştığı tamirciyi silahla bacağından vurdu.

Olay, Yenimahalle'nin Batıkent semtinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 yıl önce tırını tamir ettiren bir şoför, aracının bozulmasının ardından aynı tamircinin yanına gitti. Test sürüşüne çıkan şoför ile tamirci arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu tır sürücüsü, tamirciye tabancayla ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından tır şoförü kaçarken, bacağından yaralanan tamirci, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Saldırganı yakalamak için çalışmalar devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.