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Tır sürüye çarptı, onlarca koyun telef oldu

ARDAHAN - Ardahan'da tırın yolun karşısına geçen sürüye çarptığı kazada, onlarca koyun telef oldu.

Kaza, akşam saatlerinde Ardahan- Çıldır kara yolunun eski Kotanlı köyü mevkiinde meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsü belli olmayan tır, yolun karşısına geçen küçükbaş sürüsüne çarptı. Kazada onlarca koyun öldü. Kaza sonrası bölgeye gelen ekipler, yolda önlem aldı. Telef olan koyunlar, ekiplerce kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.