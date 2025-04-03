Tır ve Minibüs Çarpıştı: 6 Yaralı

Tır ve yolcu servisi çarpıştı, 6 kişi yaralandı

TOKAT - Tokat'ta tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Kızıliniş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Sivas istikametinden Tokat yönüne ilerlemekte olan C. A. idaresindeki 34 DFV 319 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan tır, Tokat'tan Artova yönüne giden M. Y. yönetimindeki 60 M 2306 plakalı minibüse çarptı. Kazada minibüs şoförü ile minibüsteki 5 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.