Tıra Kilitlenen Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika
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Tıra Kilitlenen Dolandırıcı Yakalandı

Tıra Kilitlenen Dolandırıcı Yakalandı

Denizli'de 13 yıl hapis cezası ile aranan Serdal Ç., tırda saklanırken jandarma tarafından yakalandı.

19.12.2024 13:10
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Denizli'de farklı suçlardan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve yakalanmamak için kendisini tıra kilitleyen şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

Denizli'de dolandırıcılık ve farklı suçlardan 13 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 15 gündür aranan Serdal Ç.'nin (28) Honaz ilçesine geldiği bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Serdal Ç.'nin saklanması için O.F. isimli şahsın Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde park halindeki tırını ayarladığını tespit etti. Tırı takibe alan jandarma ekipleri, tırın değişik tarihlerde farklı noktalara park edilerek yer değişikliği yaptığını ve Serdal Ç.'nin tır içerisindeki bölmelerde saklanarak yaşamını sürdürdüğünü belirledi. Yapılan takibin ardından JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerini fark eden Serdal Ç. kendisini tıra kilitledi. Jandarma ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu Serdal Ç. saklandığı tırdan indirilerek gözaltına alındı.

Serdal Ç.'nin dolandırıcılıktan 7, hırsızlıktan 7, uyuşturucu madde kullanmaktan 2, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefetten 1 olmak üzere toplam 17 suç kaydı olduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serdal Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Serdal Ç.'ye yardım eden O.F. hakkında ise suçluyu kayırma suçundan adli işlem başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tıra Kilitlenen Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika

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