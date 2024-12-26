Tire'de liseli kızlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 öğrenci ağır yaralandı - Son Dakika
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Tire'de liseli kızlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 öğrenci ağır yaralandı

İzmir'in Tire ilçesinde, liseli kızlar arasında 'küfürleşme' yüzünden çıktığı ileri sürülen bıçaklı kavgada 2 kız öğrenci ağır yaralandı.

26.12.2024 00:36
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İzmir'in Tire ilçesinde, liseli kızlar arasında 'küfürleşme' yüzünden çıktığı ileri sürülen bıçaklı kavgada 2 kız öğrenci ağır yaralandı. Olayın şüphelisi lise öğrencisi kız ise yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Tire ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İsa Bey Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri Z.T. (16) ve C.E .(16), okul dağıldıktan hemen sonra okul civarında yürürken, önceden aralarında 'küfürleşme' yüzünden husumet bulunan Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi C.K., motosikletle okulun olduğu bölgeye geldi. Öğrenciler arasında burada çıkan tartışmanın ardından C.K, yanında taşıdığı bıçakla Z.T., ve C.E.'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. 2 öğrenci kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Durumları ağır olan Z.T. ve C.E., ambulansa alınarak Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından liseli gençler, İzmir'deki hastanelere sevk edildi.

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan C.E., gözaltına alındı. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tire'de liseli kızlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 öğrenci ağır yaralandı - Son Dakika

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