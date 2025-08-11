Tirebolu\'da Balık Avlayan Gençler Mahsur Kaldı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde Harşit Çayı'nda balık avlayan 2 genç, baraj kapaklarının açılmasıyla suların yükselmesi sonucu mahsur kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Arif Çiftçi ve Abdülrezzak Akbay, Harşit Çayı'nda balık tuttukları sırada suların aniden yükselmesiyle çayın ortasında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, Tirebolu İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, halatla bağlanan bot yardımıyla suya girerek Çiftçi ve Akbay'ı güvenli şekilde kıyıya çıkardı.

Baraj kapaklarının açılmasıyla çaydaki su seviyesinin hızla yükseldiği ve bu nedenle gençlerin mahsur kaldığı ileri sürüldü. - GİRESUN