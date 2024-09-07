Tirebolu\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil Yolu Tirebolu Demircili mahallesinde Ertuğrul Çelik idaresindeki 16 CZH 46 plakalı araçla minibüs ile karşı yönden gelen Müslüm T. idaresindeki 21 EJ 033 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 16 CZH 46 plakalı araç sürücüsü 28 yaşındaki Ertuğrul Çelik olay yerinde hayatını kaybetti, 21 EJ 033 araç sürücüsü Müslüm T.(31) ise yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Ertuğrul Çelik, Görele'nin Güvendik köyünde toprağa verilirken, 10 gün sonra düğünün olacağı öğrenildi. - GİRESUN