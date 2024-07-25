Tırın çocuğu altına aldığı kaza kamerada: 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Tırın çocuğu altına aldığı kaza kamerada: 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Aksaray'da yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 6 yaşındaki çocuğa tır çarptı. Tırın altında kalan çocuk ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından çocuk hemen yardıma koşan vatandaşlar tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tır sürücüsünü gözaltına aldı.

25.07.2024 21:16
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Tırın çocuğu altına aldığı kaza kamerada: 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

AKSARAY - Aksaray'da yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 6 yaşındaki çocuğa tır çarptı. Tırın altında kalan çocuk ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ortaköy ilçesi Kırşehir Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.Ü. idaresindeki tır yaya geçidine geldiğinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 6 yaşındaki Ahmet H. isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk tırın altına girerken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak çocuğu sıkıştığı yerden çıkartıp, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Yaralı çocuk ambulansla kaldırıldığı Ortaköy Devlet Hastanesinden Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri tır sürücüsünü gözaltına aldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çocuğun yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı ve o sırada gelen tırın çocuğa çarptığı, daha sonra da çocuğun tırın altında kaldığı görülüyor.

Kaynak: İHA

Aksaray, Çocuk, Güvenlik, Trafik Kazaları, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tırın çocuğu altına aldığı kaza kamerada: 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

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