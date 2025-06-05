Tırın dorsesine gizlenmiş 66 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Tırın dorsesine gizlenmiş 66 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

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Tırın dorsesine gizlenmiş 66 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
05.06.2025 16:29
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Tırın dorsesine gizlenmiş 66 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
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Hakkari'de durdurulan bir tırda demir blokların içine gizlenmiş 66 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hakkari'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu büyük bir uyuşturucu sevkiyatı engellendi. Hakkari- Şırnak karayolu üzerinde durdurulan bir tırda yapılan aramada, demir blokların içine gizlenmiş 66 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi.

Tırın içine gizlenmiş 66 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

TIRIN DORSESİNE GİZLEMİŞLER

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda, 3 Haziran 2025 tarihinde şüphe üzerine durdurulan tırın dorse kısmı detaylı şekilde arandı. Yapılan adli aramada, demir bloklar içine profesyonelce gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.

Tırın içine gizlenmiş 66 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ele geçirilen 66 kilo 120 gram metamfetamin ile ilgili gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tırın içine gizlenmiş 66 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

VALİLİK: UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEMİZE DEVAM EDİYORUZ

Operasyona dair açıklama yapan Hakkari Valiliği, "Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için uyuşturucu ile mücadelemize yasalar çerçevesinde kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Güvenlik, Hakkari, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tırın dorsesine gizlenmiş 66 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Yalçın:
    şu köpek birçok akoyundan iyidir akıllı 5 2 Yanıtla
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