Tırla çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti

HATAY - Hatay'da tırla çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Ilıkpınar Mahallesi mevkiinde yaşandı. Aynı istikamette ilerleyen tır ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklette bulunan 19 yaşındaki Atilla Kafas ve 18 yaşındaki Halit Helvacı hayatını kaybetti. Kazada vefat eden 2 gencin cesedi olay yerine gelen cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.