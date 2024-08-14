Tırla çarpışan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi - Son Dakika
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Tırla çarpışan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi

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Çorum'un Alaca İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Alaca Emniyet kavşağında meydana geldi. TIR'la çarpıştıktan sonra savrulan otomobil karayolunda yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra orta refüje çıkarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü sıkıştı ve kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

14.08.2024 16:02  Güncelleme: 16:05
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Tırla çarpışan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi

ÇORUM - Çorum'un Alaca İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Alaca Emniyet kavşağında meydana geldi. Çorum'dan Yozgat istikametine seyir halinde olan İbrahim Genç yönetimindeki 27 AEF 640 plakalı Tır, Alaca Emniyet kavşağında tali yoldan ana yola çıkan Musa Nazlıyönetimindeki 19 TZ 364 plaka otomobille çarpıştı. TIR'la çarpıştıktan sonra savrulan otomobil karayolunda yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra orta refüje çıkarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Musa Nazlı, sürüklenen otomobilin içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı4 üzerine

olay yerine Alaca Belediyesi itfaiyesi, 112 sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulans ile Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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