Tırla, kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tırla kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Prf. Muammer Aksoy Caddesinde ilerleyen Fatih D.'nin bulunduğu 34 GL 1397 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle orta refüjü aşarak karşı yolda ilerleyen 31 KKN 75 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada; 2 aracın sürücüsü ve araçta yolcu konumunda bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı 3 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası Prf. Muammer Aksoy Caddesi emniyet ekiplerince bir süre trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.
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