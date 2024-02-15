Tırlar yüzünden evi terk ettiler: Üstüne kamyon ve tır düşen ev gündem oldu - Son Dakika
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Tırlar yüzünden evi terk ettiler: Üstüne kamyon ve tır düşen ev gündem oldu

Tırlar yüzünden evi terk ettiler: Üstüne kamyon ve tır düşen ev gündem oldu

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bulunan bir ev, sürekli üzerine uçan kamyon ve tırlarla gündem oluyor. Evde yaşayan Fırtına ailesi, evlerine sürekli olarak kamyon ve tır düşmesi nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Son olarak meşrubat yüklü bir tır, evin ikinci katına saplandı ve evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Görgü şahitleri, bu olayın evin üzerine düşen altıncı araç olduğunu belirterek, konuyla ilgili çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi. Ev sahibi Şerif Fırtına ve ailesi, yaşanan kazalar nedeniyle evden taşınmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

15.02.2024 22:27  Güncelleme: 22:30
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Tırlar yüzünden evi terk ettiler: Üstüne kamyon ve tır düşen ev gündem oldu

Karayoluna yakın bir noktada bulunan iki katlı müstakil ev, sürekli üzerine uçan kamyon ve tırlarla gündem oluyor

Son olarak evin ikinci katına giren meşrubat yüklü bir tır evin büyük bir bölümünü kullanılmaz hale getirdi

SİVAS - Karayoluna yakın bir noktada bulunan iki katlı müstakil ev, sürekli üzerine uçan kamyon ve tırlarla gündem oluyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bulunan bir evde yaşanan ilginç kazalar duyanları ve görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Evde yaşayan Fırtına ailesi bir süre önce, üzerine sürekli kamyon yada tır uçan evlerini terk etmek zorunda kaldı. D-100 karayolu Koyulhisar ilçesi Üç yol kavşağında, Ordu istikametinden gelip indikleri rampanın bitiminde D-100 karayoluna bağlanan ağır tonajlı araçlar ya frenleri tutmadığı yada yola gidemedikleri için yoldan çıkarak evin üzerine uçuyor.

Son olarak bugün meydana gelen kazada İ.Ş. sevk ve idaresindeki meşrubat yüklü 27 ALL 191 plakalı Mercedes marka tır frenlerinin boşalması sonucu yoldan çıkarak evin 2. katına saplandı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Evde kimsenin bulunmaması yaralanma ve ölümleri etkiledi. Evin bir bölümü kullanılmaz hale geldi.

Olaya şahit olan görgü şahitleri yaşanan kazanın 6. Kaza olduğunu belirtip, iki yılda bir evin üzerine bir tır veya kamyon uçtuğunu belirtip, konuyla ilgili çözüm üretilmesi gerektiğini söylediler. Ayrıca evin sahibi Şerif Fırtına ve ailesinin yaşanan kazalardan dolayı evden taşınmak zorunda kaldıklarını dile getirdiler.

Bir önceki kaza 2023 yılında gerçekleşti. 2020 yılında yaşanan bir diğer kazada ise Tomruk yüklü bir kamyon freni patlayınca evin çatısına uçmuştu. Bu kaza sonrası onarılan ev yeni kazayla yeniden kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tırlar yüzünden evi terk ettiler: Üstüne kamyon ve tır düşen ev gündem oldu - Son Dakika

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