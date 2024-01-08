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Tırmandığı balkonda suçüstü yakalanmıştı: Hırsız ve gözcüsü adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Tırmandığı balkonda suçüstü yakalanmıştı: Hırsız ve gözcüsü adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hırsızlık için girdiği evin balkonunda suçüstü yakalanan şüpheli ile ona gözcülük yaptığı belirlenen şahıs adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin çaldığı eşyalara da el konuldu.

Tırmandığı balkonda suçüstü yakalanmıştı: Hırsız ve gözcüsü adliyeye sevk edildi
08.01.2024 - 17:48,  Güncelleme: 17:51
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Tırmandığı balkonda suçüstü yakalanmıştı: Hırsız ve gözcüsü adliyeye sevk edildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hırsızlık için girdiği evin balkonunda suçüstü yakalanan şüpheli ile ona gözcülük yaptığı belirlenen şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Eski İstanbul Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Bir şüphelinin balkondan tırmandığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri balkondaki M.S.'yi suçüstü yakaladı. Ekipler uzun süre şahsa inmesi için ihtarda bulundu. Neye uğradığını şaşıran zanlı, önce camı kırarak içeriye kaçmaya çalıştı. Kaçamayacağını anlayan şüpheli, polise teslim oldu. M.S.'ye gözcülük yaptığı tespit edilen R.B.'de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Yaşananlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. M.S.'nin 3 ayrı evden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği, bu hırsızlık olaylarında R.B.'nin de kendisine gözcülük yaptığı belirlendi. Şüphelilerin çaldığı eşyalara da el konuldu.

M.S. ile R.B., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
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Güvenlik, Hırsızlık, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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