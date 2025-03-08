Tırsan Fabrikası'nda Yangın: Muhtemel Facia Önlenildi

Tırsan'da korkutan yangın

SAKARYA - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Tırsan Fabrikası'nın boyahane kısmında yangın çıktı. Yangın, 7 araç ve 15 personelin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Adliye Mahallesi'nde bulunan ve treyler üretimi yapan Tırsan Fabrikası'nın boyahane kısmında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 7 araç, 15 personel, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Muhtemel facianın önüne geçildiği yangında soğutma işlemleri devam ederken yanan bölge havadan görüntülendi. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken Sakarya Büyükşehir Belediyesi yangına binaen açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Arifiye ilçesi Adliye mahallesinde bulunan bir fabrikada 22.23'te çıkan yangına dair ihbarın ulaşmasının ardından 22.30'da ekiplerimiz bölgeye ulaşmış, müdahaleye başlamıştır. Boyahane bölümünde yaşanan fabrika yangınına Sakarya itfaiyesi Dörtyol, Merkez ve Geyve gruplarından 7 araç, 15 itfaiye eri hızlıca bölgeye intikal etmiştir. Muhtemel bir facianın önlendiği yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları ise devam etmektedir. Büyükşehir itfaiyesi tüm birimleriyle bölgede takibi sürdürmektedir" denildi.