TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Ali Akgün\'den inşaat mühendislerine yönelik şiddete tepki

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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisler Odası (İMO) Kocaeli Şubesi, Türkiye genelindeki inşaatlarda çalışan mühendislerin karşılaştığı şiddet olaylarıyla ilgili basın açıklaması düzenledi.

İMO Kocaeli Şubesi önüne toplanan İnşaat Mühendisleri adına konuşan Şube Başkanı Ali Akgün, şunları söyledi : "27 Mart 2024'te yaptığımız ülke geneli açıklama üzerinden henüz 10 gün geçmişken şantiyelerde mühendise yönelik bir şiddet haberini de ilimizden aldık. İlimizde hizmet veren yapı denetim saha kontrol mühendisimiz 6 Nisan 2024'de Eskisihar'daki şantiye kontrolünde, demirci tarafından sözle ve fiziksel şiddete maruz kalmıştır.

"MÜHENDİSLERİMİZE YÖNELİK ŞİDDET HABERLERİYLE ÜZÜLÜYORUZ"

Meslektaşımız hastaneye giderek darp raporu almış, yasal işlem başlatmıştır. Biz üyemizin yanındayız ve bu olayın sonuna kadar takipçisiyiz. 99'da deprem gerçeğini en ağır şekilde öğrenen şehrimiz, 6 Şubat depremlerinde bildiği ve gündeminden hiç düşürmediği deprem acısını Kahramanmaraş ve çevre illerle bir kere daha yaşamış ve mühendisliğin önemini bir kere daha kavramıştır. Mühendislerimize yönelik şiddet haberleriyle üzülüyoruz. Sağlıklı ve güvenli yapıların üretilmesi, yurttaşlarımızın güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

"BU TARZ ŞİDDET OLAYLARI KABUL EDİLEMEZ"

Yaşanan depremler yapının yapım ve denetim sürecinin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gözler önüne sermiştir. Yapı denetim firmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığına bağlı olarak onlar adına serbest piyasada kontrol yapan firmalardır. Bu hizmet kamu görevi niteliği taşımaktadır ve üyelerimizin kamu tarafından haklarının korunacağına inancımız tamdır. Yapı denetim personellerimiz kendileri ile hiçbir ilgisi bulunmayan binaların yapım süreçlerinde en ince noktalara kadar dikkat ederken ve bunları kontrol ederken bu tarz şiddet olayları kabul edilemez.

"İNŞAAT MÜHENDİSLERİ SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere şantiyelerdeki şiddete karşı ilgili kurum ve kuruluşlar gerekli tedbirleri almalı, meslektaşlarımıza yönelik şiddet son bulmalıdır. Üyemize yapılan şiddeti kınıyoruz. İnşaat Mühendisleri odası Türkiye genelinde 150 binden Kocaeli ili sınırları içerisinde ise 4 binden fazla üyeye sahip güçlü bir meslek odasıdır. İnşaat Mühendisleri hiçbir zaman sahipsiz değildir. Her meslektaşımızın hakkını ve hukukunu arayacak güce, birliğe sahip olduğumuzu tüm kamuoyuna bildiririz."