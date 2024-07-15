Tofaş, motosiklete çarptı; yoldaki camları vatandaş temizledi - Son Dakika
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Tofaş, motosiklete çarptı; yoldaki camları vatandaş temizledi

Düzce'de meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından yola dökülen cam parçalarını ise vatandaşlar temizledi. Kaza sonrasında yol trafiğe kapatıldı ancak araçların kaldırılması ve camların temizlenmesinin ardından yol tekrar açıldı.

15.07.2024 23:03
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Tofaş, motosiklete çarptı; yoldaki camları vatandaş temizledi

DÜZCE - Düzce'de otomobilin motosikletle çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanırken, kazanın ardından yola dölülen cam parçalarını vatandaşlar temizledi.

Kaza Olimpiyat kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ruhi Kurnaz Caddesi'nden kavşağa girmek isteyen Serpil S. idaresindeki 81 AE 688 plakalı Tofaş marka otomobil, kavşaktan İstanbul istikametine seyir halinde olan ve ehliyeti olmadığı öğrenilen İsa G. idaresindeki 81 EE 277 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücü İsa G. ve yanında yolcu olarak bulunan Güvencan I. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Sevim Y. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi yol üzerinde oluşan cam kırıklarını ise bölgede bulunan vatandaşlar tarafından temizlendi. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol, araçların kaldırılması ve vatandaşların yolu temizlemesinin ardından normal seyrine döndü.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Düzce, Tofaş, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tofaş, motosiklete çarptı; yoldaki camları vatandaş temizledi - Son Dakika

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