Tokat-Almus yolunda otobüs kamyonete arkadan çarptı, biri ağır 2 kişi yaralandı

Tokat'ta seyir halindeki otobüsün aynı yönde ilerleyen kamyona çarpmasıyla 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Tokat- Almus kara yolu Döllük köyü mevkiinde meydana geldi. Almus yönüne gitmekte olan M.K.E. idaresindeki 60 AHY 339 plakalı 60 Tokat firmasına ait otobüs, aynı yönde ilerleyen S.A. idaresindeki 60 ACG 035 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü S.A. ile otobüste yolcu olarak bulunan M.A. yaralandı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.