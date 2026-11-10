Tokat Başçiftlik'te erken kar, 1450 rakımda elma ve armutları dondurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tokat Başçiftlik'te erken kar, 1450 rakımda elma ve armutları dondurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Tokat Başçiftlik\'te erken kar, 1450 rakımda elma ve armutları dondurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Tokat Başçiftlik\'te erken kar, 1450 rakımda elma ve armutları dondurdu
Haber Videosu

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde erken yağan kar, elma bahçelerini beyaz örtüyle kapladı; dallarda toplanmayı bekleyen kırmızı elmalar dondu. Doğa fotoğrafçısı Nazif Karakoç, 1450 rakımlı ilçede erken karın bahçedeki elma ve armutları dondurduğunu söyledi.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bu yıl erken yağan kar, elma ağaçlarını beyaza bürüdü. Ağaçlarda toplanmayı bekleyen elmalar soğuk havanın etkisiyle dalında dondu.

İlçede etkili olan kar yağışının ardından elma bahçeleri beyaz örtüyle kaplandı. Ağaçların dallarında ve henüz dökülmeyen yapraklarında kar birikirken, dallarda kalan kırmızı elmalar da kar altında kaldı. Karla kaplanan elmalar kameraya yansıdı.

Doğa fotoğrafçısı Nazif Karakoç; "Tokat'ın çatı katı diye bilinen Başçiftlik ilçesindeyiz. Bin 450 rakımlı Başçiftlik ilçesinde erken yağan kar yağışı, bahçemizdeki elma ve armutları dondurdu. Şu anda görmüş olduğunuz gibi kırmızı elmalar erken yağan kar nedeniyle dondu" dedi.

Kaynak: İHA
Başçiftlik3. SayfaGüncelYağanTokatYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa’nın Bodrum’u olarak anılıyor İstanbul'dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa'nın Bodrum'u olarak anılıyor
17 işçinin öldüğü fabrikanın önünde kendini ateşe verdi 17 işçinin öldüğü fabrikanın önünde kendini ateşe verdi
Şeyhin devasa Hummer’ı görenleri şaşırtıyor İçinde yok yok Şeyhin devasa Hummer'ı görenleri şaşırtıyor! İçinde yok yok
Sürücüler dikkat e-Devlet’ten bu kodu kontrol etmeyi unutmayın Sürücüler dikkat! e-Devlet'ten bu kodu kontrol etmeyi unutmayın
İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi
Taner Tolga Tarlacı’nın ölüm haberinde şaşırtan iddia Taner Tolga Tarlacı'nın ölüm haberinde şaşırtan iddia
Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar! Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler
Milyonlara müjde 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik Milyonlara müjde! 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik
11:09
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
10:59
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
10:55
Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü
Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü
10:34
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
10:33
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
10:25
İzmir’de 17 işçinin öldüğü fabrikadaki patlamanın izleri görüntülendi
İzmir’de 17 işçinin öldüğü fabrikadaki patlamanın izleri görüntülendi
10:19
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
10:07
Kura çekiminde ilginç anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 11:23:48. #.0.3#
SON DAKİKA: Tokat Başçiftlik'te erken kar, 1450 rakımda elma ve armutları dondurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android