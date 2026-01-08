Tokat belediyesinden çevre duyarlılığına ödül - Son Dakika
Tokat belediyesinden çevre duyarlılığına ödül

Tokat belediyesinden çevre duyarlılığına ödül
08.01.2026 11:59  Güncelleme: 12:03
Tokat Belediyesi'nin "Tokat'ın Muhtarları, Sıfırlıyor Atıkları" elektronik atık toplama yarışmasında en fazla atık toplayan mahalle muhtarları, çevreye duyarlılıkları dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu tarafından ödüllendirildi.

Tokat Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından 01 Temmuz - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenen "Tokat'ın Muhtarları, Sıfırlıyor Atıkları" konulu Muhtarlar arası Elektronik Atık Toplama Yarışmasında en çok atık toplayan mahalle muhtarlarına Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu tarafından hediyeleri takdim edildi. Tokat Belediyesi Başkanlık binasında düzenlenen programda Başkan Yazıcıoğlu muhtarlara teşekkürlerini ileterek; "Kıymetli ve anlamlı bir iş için aradayız. Sıfır Atık konusu sadece ülkemiz değil, dünya açısından da önemli bir konu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin eşi kıymetli Emine Erdoğan hanımefendi himayelerinde gerçekleştirilen Sıfır Atık kampanyasına Tokat Belediyesi olarak bizler de her türlü ihtimamı, özeni gösteriyoruz. Çevreye olan duyarlılıkları ile temmuz ayında başlattığımız kampanyamıza destek olan değerli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü işin sonunda dünyayı kirleten de dünyayı felakete sürükleyen de aslında insanoğludur. Bizim vereceğimiz hediyeler belki çok küçük şeyler ancak bu yapılan duyarlılık karşısında insanların hayır dualarını almaktır. Mahalle sakinlerini harekete geçirerek kampanyamıza destek olan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Tokat Belediyesi olarak Sıfır Atık kapsamında farkındalık çalışmalarımızı artırmaya devam edeceğiz" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
Fenerbahçe’nin yeni transferi yola çıktı geliyor
Trump’ın yardımcısı çok rahat Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
