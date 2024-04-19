Tokat'ta meydana gelen deprem sonrası Sivas'ta gökyüzünün sararması ve Mammatus bulutlarının çıkması vatandaşlar tarafından merak uyandırdı. Öte yandan Sivas'ta da hissedilen sarsıntıya ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Geçtiğimiz gün Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11 sıralarında 5.6. büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Tokat'ta bazı yapılara da hasar verdi. Yerin 5.9 kilometre derinliğinde yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi. Sivas'tan da hissedilen sarsıntı Gemerek ve Yıldızeli ilçelerinde güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan deprem sonrası kent merkezinde gökyüzünün sararması ve Yıldızeli ilçesinde Mammatus bulutları çıkması merak uyandırdı. - SİVAS
Son Dakika › 3.Sayfa › Tokat'ta meydana gelen deprem sonrası Sivas'ta gökyüzünün sararması ve Mammatus bulutlarının çıkması vatandaşları meraklandırdı - Son Dakika
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma komutanlığınca yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 adet G-3 piyade tüfeği, 9 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 1.040 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 2 adet tabanca, ruhsatsız av tüfekleri ve 1 adet gaz el bombası bulundu. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan yangında meydana gelen hasar, dron ile görüntülendi. Yangın sonucunda marketteki ürünler tamamen yanarken, çatı çöktü.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde yapılan uygulamalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunduran şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Operasyonlarda toplamda 11,39 gram bonzai, 0,44 gram metamfetamin, 1,22 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, 65 adet fişek ve payp ele geçirildi. Şüpheliler hakkında tahkikat başlatılırken, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalara devam edileceği belirtildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 2024 yılından bu yana yapılan motosiklet denetimlerinde 10 bin motosiklet sürücüsüne toplamda 31 milyon lira ceza kesti. Sadece Nisan ayında ise 7 bin 476 motosiklet denetlendi ve 2 bin 715 sürücüye 8 milyon lira ceza uygulandı. Denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir evde kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan uyuşturucu partisi görüntülerinde yer alan 2 kadın da polis tarafından yakalandı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı ancak adli işlemleri devam ediyor.
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