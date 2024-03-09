Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde Yoğun Duman Paniği

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesinde yoğun duman paniğe neden oldu.

Sabah saatlerinde bina nöbetçisi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi binası giriş katındaki bir odadan yoğun duman çıktığını gördü. Durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Bina nöbetçisi ve bir güvenlik görevlisi dumandan etkilendi.

Dumanın çıkış sebebi henüz bilinmezken üniversite yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmadı. Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Zafer Susoy, gazetecileri telefonla arayarak olayın haberleştirilmesini engellemeye çalıştı. - TOKAT