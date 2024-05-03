Tokat İl Jandarma Komutanlığı, JASAT Mercek-6 Operasyonu\'nda 68 şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti

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Tokat İl Jandarma Komutanlığı, JASAT Mercek-6 Operasyonu'nda aranan 68 şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Ülke genelinde asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 17-30 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen "JASAT Mercek-6 Operasyonu" kapsamında, Tokat İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında önemli bir başarı elde etti. Operasyon boyunca başta "Kasten öldürme, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, dolandırıcılık, kadına karşı tehdit" gibi suçlardan aranan şahıslar olmak üzere toplam 68 kişi, İlçe Jandarma Komutanlıkları ve JASAT dedektifleri tarafından yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Tokat İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, bu operasyonun ardından suç ve suçlularla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - TOKAT